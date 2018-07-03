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Во Львовской области горняки разблокировали международную трассу

НовостиОбщество    03.07.2018 - 17:25
Фото (пресс-служба полиции Львовской области)
Фото (пресс-служба полиции Львовской области)

Горняки бастуют в связи задолженностью по заработной плате

Во Львовской области горняки прекратили забастовку и разблокировали трассу Львов - Рава-Русская. Об этом сообщает 032.ua.

Сообщается, что к горнякам, которые сегодня, 3 июля, перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская, приехал первый заместитель руководителя области. После переговоров с представителем власти горняки решили разблокировать трассу и прекратить забастовку.

Как известно, что горняки прибегли к протесту через задолженности по заработной плате.

Фото (032.ua)

Напомним, в январе на пограничном пункте пропуска в Раве-Русской несколько десятков людей перекрыли дорогу. В то же время, люди протестовали против новых таможенных правил, которые уменьшили порог для товаров, ввозимых из-за границы, за которые надо платить пошлину.
 

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Теги публикации: Львовская область, горняки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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