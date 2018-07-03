Во Львовской области горняки разблокировали международную трассу

Горняки бастуют в связи задолженностью по заработной плате
Во Львовской области горняки прекратили забастовку и разблокировали трассу Львов - Рава-Русская. Об этом сообщает 032.ua.
Сообщается, что к горнякам, которые сегодня, 3 июля, перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская, приехал первый заместитель руководителя области. После переговоров с представителем власти горняки решили разблокировать трассу и прекратить забастовку.
Как известно, что горняки прибегли к протесту через задолженности по заработной плате.
Фото (032.ua)
Напомним, в январе на пограничном пункте пропуска в Раве-Русской несколько десятков людей перекрыли дорогу. В то же время, люди протестовали против новых таможенных правил, которые уменьшили порог для товаров, ввозимых из-за границы, за которые надо платить пошлину.