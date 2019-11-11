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В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 15:40
В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

В результате инцидента пострадали двое работников уголовного розыска

В здании главного управления полиции Одесской области, которое находится по улице Еврейской, обрушился потолок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что в результате инцидента пострадали двое работников уголовного розыска. У одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног. Часть здания обесточена. На месте происшествия работают спасатели.

В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие

В здании одесской полиции обвалился потолок, есть пострадавшие

Фото: в здании одесской полиции обвалился потолок (Думская)

Напомним, 10 ноября в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 ноября в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Правоохранители были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, у одного из них диагностировали ушиб кульгового сустава.

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