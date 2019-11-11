У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

В результаті інциденту постраждали двоє працівників карного розшуку

В будівлі головного управління поліції Одеської області, яке знаходиться по вулиці Єврейській, обвалилася стеля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали двоє працівників карного розшуку. У одного з постраждалих діагностували закритий перелом обох ніг. Частина будівлі знеструмлена. На місці події працюють рятувальники.

Фото: у будівлі одеської поліції обвалилася стеля (Думська)

Нагадаємо, 10 листопада в Києві сталася аварія за участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада у Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції, в результаті чого постраждали 3 людини. Правоохоронці були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, у одного з них діагностували забій кульгового суглоба.