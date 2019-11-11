ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 15:40
У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

В результаті інциденту постраждали двоє працівників карного розшуку

В будівлі головного управління поліції Одеської області, яке знаходиться по вулиці Єврейській, обвалилася стеля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали двоє працівників карного розшуку. У одного з постраждалих діагностували закритий перелом обох ніг. Частина будівлі знеструмлена. На місці події працюють рятувальники.

У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі

У будівлі одеської поліції обвалилася стеля, є постраждалі

Фото: у будівлі одеської поліції обвалилася стеля (Думська)

Нагадаємо, 10 листопада в Києві сталася аварія за участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада у Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції, в результаті чого постраждали 3 людини. Правоохоронці були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, у одного з них діагностували забій кульгового суглоба.

Поліція відкрила справу за фактом ДТП під Києвом Поблизу Ужгороду в ДТП постраждала співробітник поліції
Новини України Одесаполицияпостраждалі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся