В здании НАБУ усилили меры безопасности

Неизвестные выломали дверь и обрисовали табличку на здании

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в связи с нападением группы неизвестных лиц, усилили меры безопасности. Об этом РБК-Украина сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

По ее словам, периметр сейчас защищен, а также усилены меры безопасности.

"Мы видели, как с улицы Богдановской так называемых протестующих грузили в микроавтобус. Двери, через которые они вошли, сейчас блокируются. Это двери в общественной приемной, то есть, они вошли через общественную приемную будто передать обращение. Эти двери они выломали и ворвались внутрь. Еще исписали нам табличку на здании. Машина полиции стоит у центрального входа. Протестующих нет. Все спокойно", - сообщила она.

Отметим, накануне стало известно, что группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщалось, злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания НАБУ.

Позже в Нацполиции сообщили, что в результате инцидента под зданием Национального антикоррупционного бюро никого задержано не было.