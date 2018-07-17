В будівлі НАБУ посилили заходи безпеки

Невідомі виламали двері обписали табличку на будівлі

В будівлі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у звязку із нападом групи невідомих осіб, посилили заходи безпеки. Про це РБК-Україна повідомила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дарина Манжура.

За її словами, периметр наразі захищений, а також посилені заходи безпеки.

"Ми бачили, як з вулиці Богданівської так званих протестувальників вантажили в мікроавтобус. Двері, через які вони ввійшли, зараз блокуються. Це двері до громадської приймальні, тобто, вони увійшли через громадську приймальню ніби передати звернення. Ці двері вони виламали і ввірвалися всередину. Ще обписали нам табличку на будівлі. Машина поліції стоїть біля центрального входу. Протестувальників немає. Все спокійно", - повідомила вона.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України. Як повідомлялося, зловмисники поламали меблі та накидали сміття у холі будівлі НАБУ.

Згодом в Нацполіції повідомили, що в результаті інциденту під будівлею Національного антикорупційного бюро нікого затримано не було.