В здании горсовета Киева взрывчатку не обнаружили, - КГГА

В здании Киевского городского совета взрывчатка не обнаружена. Работа органа местного самоуправления возобновлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", - сказал замглавы КГГА Владимир Бондаренко.
Напомним, около 15:00 поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.
Позднее поступило сообщение о минировании трех торговых центров в Киеве. Правоохранители проверяют информацию о взрывчатке.