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У будівлі міськради Києва вибухівку не виявили, - КМДА

Автор: Дмитрий Кузнецов

В будівлі Київської міської ради вибухівка не виявлена. Роботу органу місцевого самоврядування відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Анонімне повідомлення про мінування будівлі - фіктивне. Робота постійних комісій Київської міської ради продовжена", - сказав заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, близько 15: 00 надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисники вимагали викуп в біткоіни.

Пізніше надійшло повідомлення про мінування трьох торгових центрів у Києві. Правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку.

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КиївКиївська міська радамінування