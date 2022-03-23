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Над зданием посольства России в Варшаве вчера заметили дым, - СМИ

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Варшава, Среда 23 марта 2022 10:50
Над зданием посольства России в Варшаве вчера заметили дым, - СМИ Фото: над зданием посольства России в Варшаве вчера заметили дым (twitter.com/sentdefender)
Автор: Мария Кучерявец

Над зданием посольства России в Варшаве вчера был замечен дым. В СМИ отмечают, что за неделю до полномасштабного российского вторжения в Украину над посольством РФ в Киеве также фиксировали такую же ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Open Source Intelligence Monitor.

"Замечено дым над посольством России в столице Польши Варшаве, есть предположения, что российские дипломаты сжигают документы, как было сделано в посольстве России в столице Украины Киеве прямо перед вторжением 24 февраля", - говорится в сообщении.

Указано, что это "не означает, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему-то готовятся покинуть столицу".

Вместе с тем указывается, что других фотографий с дымом над посольством, кроме одной, опубликовано не было.

Как отмечает польское издание NaTemat в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но русские не покидали посольство, не говоря уже о нападении на США.

"Польша до сих пор поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится", - добавляют в издании.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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