Над зданием посольства России в Варшаве вчера заметили дым, - СМИ

"Замечено дым над посольством России в столице Польши Варшаве, есть предположения, что российские дипломаты сжигают документы, как было сделано в посольстве России в столице Украины Киеве прямо перед вторжением 24 февраля", - говорится в сообщении.

Указано, что это "не означает, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему-то готовятся покинуть столицу".

Вместе с тем указывается, что других фотографий с дымом над посольством, кроме одной, опубликовано не было.

Как отмечает польское издание NaTemat в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но русские не покидали посольство, не говоря уже о нападении на США.

"Польша до сих пор поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится", - добавляют в издании.

Smoke can be seen coming from the Russian Embassy in the Polish Capital City of Warsaw, there are claims that Russian Diplomats are burning documents, the same thing was done at the Russian Embassy in the Ukrainian Capital City of Kyiv right before the Invasion of February 24th. pic.twitter.com/oQZDNMQnc6