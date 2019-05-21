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Здание парламента Греции забросали краской

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 17:12
Здание парламента Греции забросали краской
Фото: здание парламента Греции (ethnos.gr)

Инцидент произошел за несколько дней до выборов в Европарламент

21 мая неизвестные забросали красной краской здание парламента Греции, которое является одним из самых охраняемых зданий в центре Афин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел за несколько дней до выборов в Европарламент. Злоумышленники бросали краску всего несколько минут, а затем разбежались по близлежащим улицам. На фасаде парламента осталось несколько красных пятен.

По словам местной полиции, злоумышленники также использовали две дымовые шашки.

Такие нападения  происходят в Афинах довольно часто, хотя редко нападающие выбирают за цель здание парламента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Греции Афинах неизвестные закидали пакетами с краской и дымовыми шашками резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта. В инциденте участвовали около десяти человек. Группа людей подъехала к резиденции, закидали пакетами и шашками, а затем скрылась с места происшествия. Сотрудникам полиции, которые находились недалеко от резиденции посла, удалось задержать восемь человек.

Кроме того, 2 марта под консульством Российской Федерации в столице Греции Афинах прогремел взрыв. Неизвестные на мотоцикле подъехали к консульству и бросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. 

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