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Возле российского консульства в Афинах прогремел взрыв

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 11:25
Возле российского консульства в Афинах прогремел взрыв
Фото: посольство РФ в Афинах (twitter.com/sofokleous)

Неизвестные на мотоцикле подъехали к консульству и бросили взрывное устройство

В пятницу, 22 марта, утром под консульством Российской Федерации в столице Греции Афинах прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, неизвестные на мотоцикле подъехали к консульству и бросили взрывное устройство.

Греческая полиция сообщает, что никто не пострадал, а взрыв не был сильным.

"Утром в пятницу неизвестные нападавшие на мотоцикле бросили взрывное устройство, скорее всего, ручную гранату, под российское консульство в Афинах", - говорится в сообщении.

Никто еще не взял на себя ответственности за этот инцидент. Правоохранители оцепили место происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории посольства Великобритании в столице Сербии Белграде нашли гранату. Взрывное устройство было обнаружено работниками посольства. На место отправили противодиверсионные подразделения МВД Сербии и скорую.

Кроме того, в Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе ​Айн-Сохна, расположенном на берегу Суэцкого залива. В результате инцидента десять человек погибли, еще 15 получили ранения.

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Новости Украины посольство РФпроисшествиеАфины
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