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Резиденцию посла США в Греции забросали пакетами с краской

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 12:44
Резиденцию посла США в Греции забросали пакетами с краской
Фото: резиденция посла США в Греции (iefimerida.gr)

Ответственность на нападение взяла на себя анархистская группировка "Рубикон"

В столице Греции Афинах неизвестные закидали пакетами с краской и дымовыми шашками резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Greece.

Сообщается, что в этом участвовали около десяти человек. Инцидент произошел около 04:00 по местному времени. Группа людей подъехала к резиденции, закидали пакетами и шашками, а затем скрылась с места происшествия. Сотрудникам полиции, которые находились недалеко от резиденции посла, удалось задержать восемь человек.

Ответственность на нападение взяла на себя анархистская группировка "Рубикон". В ее заявлении говорится, что таким образом нападавшие выразили поддержку боевику из группировки "17 ноября" Димитрису Куфодинасу, который со 2 мая объявил голодовку в тюрьме. В 2003 году он получил 13 пожизненных сроков.

В Министерстве иностранных дел Греции осудили данный акт вандализма.

"Это неприемлемое и безответственное действие, которое, однако, не повлияет на дружбу и постоянно расширяющееся сотрудничество между нашими двумя странами", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Греции прогремел взрыв в ресторане города Каламата на полуострове Пелопоннес. В результате взрыва погибли по меньшей мере трое человек, еще один получил ранения. 

Кроме того, 2 марта под консульством Российской Федерации в столице Греции Афинах прогремел взрыв. Неизвестные на мотоцикле подъехали к консульству и бросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. 

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