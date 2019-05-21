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Будівлю парламенту Греції закидали фарбою

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 17:12
Будівлю парламенту Греції закидали фарбою
Фото: будівля парламенту Греції (ethnos.gr)

Інцидент стався за кілька днів до виборів в Європарламент

21 травня невідомі закидали червоною фарбою будівлю парламенту Греції, яке є одним з найбільш охоронюваних будівель в центрі Афін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Інцидент стався за кілька днів до виборів в Європарламент. Зловмисники кидали фарбу всього кілька хвилин, а потім розбіглися по довколишніх вулицях. На фасаді парламенту залишилося кілька червоних плям.

За словами місцевої поліції, зловмисники також використовували дві димові шашки.

Такі напади відбуваються в Афінах досить часто, хоча рідко нападники обирають за мету будівлю парламенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Греції Афінах невідомі закидали пакетами з фарбою і димовими шашками резиденцію посла США в Греції Джеффрі Пайетта. В інциденті брали участь близько десяти осіб. Група людей під'їхала до резиденції, закидали пакетами і шашками, а потім зникла з місця події. Співробітникам поліції, які знаходилися недалеко від резиденції посла, вдалося затримати вісім чоловік.

Крім того, 2 березня під консульством Російської Федерації у столиці Греції Афінах прогримів вибух. Невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

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