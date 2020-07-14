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Здание "Антонова" передали ВАКС: Зеленский подписал закон

Вторник 14 июля 2020 21:17
Здание "Антонова" передали ВАКС: Зеленский подписал закон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

ВАКС передали здание в Киеве по адресу проспект Победы 41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов". Согласно документу Высшему антикоррупционному суду передадут здание ГП "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает передачу ВАКС здания в Киеве по адресу проспект Победы 41 по рыночной стоимости, которую определили отчетом о независимой оценке имущества.

"Закон поможет завершить передачу ВАКС здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовалось госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект 18 июня.

Ранее сообщалось, что ВАКС начал свою работу 5 сентября прошлого года.

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