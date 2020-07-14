Будівлю "Антонова" передали ВАКС: Зеленський підписав закон

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

ВАКС передали задні в Києві за адресою проспект Перемоги, 41

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов". Згідно з документом Вищої антикорупційного суду передадуть будівлю ДП "Антонов".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон передбачає передачу ВАКС будівлі в Києві за адресою проспект Перемоги 41 за ринковою вартістю, яку визначили звітом про незалежну оцінку майна.

"Закон допоможе завершити передачу ВАКС будівлі, яке він зараз вже використовує. Крім того, це сприятиме поліпшенню стану ДП "Антонов", адже передача прав на непрофільний актив, який вже не використовувалося держпідприємством, погасить частину його зобов'язань перед бюджетом", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроект 18 червня.

Раніше повідомлялося, що ВАКС розпочав свою роботу 5 вересня минулого року.