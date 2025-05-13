Не здалася без бою: Костюк знову створила проблеми першій ракетці світу

WTA 1000, Рим, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Аріна Соболенко – 1:6, 6:7

Два тижні тому, в чвертьфіналі в Мадриді, українці, незважаючи на загальну поразку, вдалася гра проти лідерки світового рейтингу. Суперницю наша спортсменка довела до нервового зриву, а дві партії –до тай-брейків, де шальки терезів могли гойднутися і в іншу сторону.

Бойовим і нервовим вийшло й теперішнє протистояння в Римі. Правда цей матч був не таким рівним за напругою.

Як пройшла гра

Боротьби майже не було в першій партії. І справа навіть не в підсумкових – 1:6, а в тому, як події розгорталися в самих геймах. Костюк змогла чинити опір в чотирьох з семи: двох перших, четвертому (коли взяла єдине в партії очко) та в шостому. Інші віддала без шансів.

А от в другій партії ми побачили вже зовсім іншу Марту – ту, що може створювати проблеми будь-якій суперниці.

У першій половині сету українка досить легко здобувала бали на власній подачі. А на м'ячах білоруски нав'язувала їй дуже серйозну боротьбу. Зрештою зробила брейк у дев'ятому геймі і повела у рахунку – 5:4. Достатньо було взяти свою подачу і виграти сет. Однак, українка явно не впоралася з нервами на хвилі ейфорії. Як по іншому пояснити програш на своїх м'ячах – 0:40.

Коли Соболенко взяла наступні два гейми, здалося, що у партії наступив перелом: 6:5 – і подача білоруски. Але Костюк знову проявила характер: відіграла подачу та перевели сет у тай-брейк.

Короткий гейм – третій за два останні поєдинки суперниць – став окремою за драматургією дією цієї тенісної вистави. Для виявлення переможниці знадобилося 18 розіграшів м'яча. На жаль, напруги не витримала українка. У ситуації, коли кожна з тенісисток вигравала власні подачі, вона похитнулась за рахунку – 8:8. Ця помилка і стала фатальною. Соболенко на своїй подачі взяла вирішальний бал – 10:8.

Висновки після матчу

Як би там не було, на турнірі в Римі Костюк показала дуже хороший теніс і вийшла на найкращий для себе результат: вона вперше пробилась до 1/8 фіналу на цих змаганнях.

Не може не давати надію й тенденція Марти в поєдинках з першою ракеткою. В трьох із чотирьох останніх сетів з Соболенко їй не вистачало якогось мізеру для перемоги.

Втім, не забуваймо, що Костюк лише 22 роки і вона ще формується, як тенісистка найвищого класу. Соболенко зараз 27 – вона на піку своєї кар'єри. І час, безумовно, працює на українку.