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Зброю сховали у підвалі школи. Партизани знайшли склад росіян у Херсонській області

Херсон, Субота 13 квітня 2024 10:50
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Зброю сховали у підвалі школи. Партизани знайшли склад росіян у Херсонській області Фото: партизани знайшли склад росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують прикриватися цивільними на захопленій частині України. Зокрема, склад зі зброєю у Херсонській області вони обладнали у підвалі школи в Новоолексіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти "Атеш" виявили склад зброї та боєприпасів окупантів у підвалі школи в Новоолексіївці Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Партизанам, які проводили стеження, вдалося виявити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси.

"Отримана інформація свідчить про те, що ЗС РФ продовжують порушувати міжнародне право та використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей", - зазначає "Атеш".

Обстріли Херсонської області

Російські війська не припиняють атаки на правобережжі Херсонської області після того, як населені пункти на цьому березі Дніпра ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року. Російські війська окупували цю частину регіону під час масштабного вторгнення в лютому 2022 року.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що крім правобережжя, російські війська почали обстрілювати і населені пункти захопленого лівобережжя Херсонської області. Таким чином, як зазначалося, вони намагаються зупинити ЗСУ після закріплення на кількох плацдармах в районі Кринок.

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