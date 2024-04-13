Оружие спрятали в подвале школы. Партизаны нашли склад россиян в Херсонской области

Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими на захваченной части Украины. В частности, склад с оружием в Херсонской области они оборудовали в подвале школы в Новоалексеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Полученная информация свидетельствует о том, что ВС РФ продолжают нарушать международное право и использовать мирные объекты для достижения военных целей", - отмечает "Атеш".

Партизанам, проводившим слежку, удалось выявить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы.

"Агенты ⁨"Атеш" обнаружили склад оружия и боеприпасов оккупантов в подвале школы в Новоалексеевке Херсонской области", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска не прекращают атаки на правобережье Херсонской области после того, как населенные пункты на этом берегу Днепра ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года. Российские войска оккупировали эту часть региона во время масштабного вторжения в феврале 2022 года.

В тоже время, в ноябре 2023 года сообщалось, что кроме правобережья, российские войска начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, как отмечалось, они пытаются остановить ВСУ после закрепления на нескольких плацдармах в районе Крынок.

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