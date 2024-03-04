Зброю доставляють в Україну безперешкодно, незважаючи на протести у Польщі, - Шмигаль

"Дуже важливо, що, незважаючи на протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. І це важливо для того, щоб уникнути маніпуляцій", - наголосив глава уряду.

За його словами, всі випадки, які "гучно роздмухують" у Telegram-каналах, - не військова техніка. Це комерційні автомобілі під різним виглядом.

"Тому важливо, що жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано", - додав Шмигаль.

Що передувало

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на український експорт та імпорт.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знайшла рішення, щоб така ситуація не вплинула на швидкість доставки військової техніки в Україну.

Прикордонні переходи та ділянки автомобільних доріг і залізниць на кордоні внесли до списку об'єктів критичної інфраструктури.

Таким чином, зброю та гуманітарку перевозять через кордон без перешкод.