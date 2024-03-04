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Оружие доставляют в Украину беспрепятственно, несмотря на протесты в Польше, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Несмотря на протесты польских фермеров и перевозчиков, случаев задержки доставки вооружения или гуманитарной помощи в Украину не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, польских фермеров, не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. То есть, все эти грузы идут беспрепятственно в Украину. И это важно для того, чтобы избежать манипуляций", - подчеркнул глава правительства. 

По его словам, все случаи, которые "громко раздувают" в Telegram-каналах, - не военная техника. Это коммерческие автомобили под разным видом. 

"Поэтому важно, что ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан", - добавил Шмыгаль. 

Что предшествовало

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на украинский экспорт и импорт. 

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Польша нашла решение, чтобы такая ситуация не повлияла на скорость доставки военной техники в Украину

Пограничные переходы, а также участки автомобильных и железных дорог на границе внесли в список объектов критической инфраструктуры. 

Таким образом, оружие и гуманитарку перевозят через границу без препятствий. 

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ПольшаДенис ШмыгальПомощь УкраинеВоенная помощьГраница с Украиной