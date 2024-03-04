Оружие доставляют в Украину беспрепятственно, несмотря на протесты в Польше, - Шмыгаль

"Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, польских фермеров, не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. То есть, все эти грузы идут беспрепятственно в Украину. И это важно для того, чтобы избежать манипуляций", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, все случаи, которые "громко раздувают" в Telegram-каналах, - не военная техника. Это коммерческие автомобили под разным видом.

"Поэтому важно, что ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан", - добавил Шмыгаль.

Что предшествовало

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на украинский экспорт и импорт.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Польша нашла решение, чтобы такая ситуация не повлияла на скорость доставки военной техники в Украину.

Пограничные переходы, а также участки автомобильных и железных дорог на границе внесли в список объектов критической инфраструктуры.

Таким образом, оружие и гуманитарку перевозят через границу без препятствий.