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Збройовий завод в Ірані атакував Ізраїль, - WSJ

Фото: Збройовий завод в Ірані атакував Ізраїль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Про це заявили американські чиновники та люди, знайомі з ходом операції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Іранські чиновники заявили, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан, розташований поруч з об'єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

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