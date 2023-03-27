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Збройним силам Швеції заборонили використовувати TikTok

Фото: Збройним силам Швеції заборонили використовувати TikTok (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Службовцям Сил оборони Швеції заборонили використовувати додаток соціальної мережі TikTok на своїх робочих телефонах. Це рішення ухвалили у світлі погіршення зовнішньої ситуації та загрози розвідки для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sverige Radio.

Додаток, що належить китайській компанії, збирає дані користувачів, що викликало побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації.

"Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням застосунку", - заявив прессекретар Збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.

Нагадаємо, американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Крім того, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

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