Вооруженным силам Швеции запретили использовать TikTok

Приложение, принадлежащее китайской компании, собирает данные пользователей, что вызвало опасения, что китайское правительство может получить доступ к этой информации.

"Существуют различные риски, связанные с установкой приложения", - заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельд.

Напомним, американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

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