У Збройних силах України показали, як безпілотники допомагають виявити позиції ворога

За допомогою дронів бійцям Збройних сил України вдається досліджувати позиції російських окупантів на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва в Telegram .

Як зазначає генерал-лейтенант, безпілотні літальні комплекси - "це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій".

На відео нижче показано, як бійці Збройних сил України використовують таку технологію у виявленні позицій ворога в різних місцевостях на передовій.

"Ось так за допомогою дронів-розвідників наші бійці "досліджують" позиції російських загарбників на Північному напрямку", - йдеться в його повідомленні.