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У Збройних силах України показали, як безпілотники допомагають виявити позиції ворога

Укрїна , П'ятниця 02 лютого 2024 10:08
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У Збройних силах України показали, як безпілотники допомагають виявити позиції ворога Фото: у ЗСУ показали роботу дронів у виявленні позицій ворога (DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

За допомогою дронів бійцям Збройних сил України вдається досліджувати позиції російських окупантів на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва в Telegram.

Як зазначає генерал-лейтенант, безпілотні літальні комплекси - "це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій".

На відео нижче показано, як бійці Збройних сил України використовують таку технологію у виявленні позицій ворога в різних місцевостях на передовій.

"Ось так за допомогою дронів-розвідників наші бійці "досліджують" позиції російських загарбників на Північному напрямку", - йдеться в його повідомленні.

Використання дронів у війні проти агресії РФ

Напередодні Сили оборони України в Харківській області знищили два ворожі бліндажі за допомогою дронів.

Нещодавно Дніпро передало військовим нову велику партію дронів. Майже сотня безпілотників різних моделей та інтерактивну панель.

Також українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.

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Збройні сили України дрони Війна Росії проти України
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