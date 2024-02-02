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В Вооруженных силах Украины показали, как беспилотники помогают обнаружить позиции врага

Украина, Пятница 02 февраля 2024 10:08
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В Вооруженных силах Украины показали, как беспилотники помогают обнаружить позиции врага Фото: в ВСУ показали работу дронов в выявлении позиций врага (DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

С помощью дронов бойцам Вооруженных сил Украины удается исследовать позиции российских оккупантов на северном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева в Telegram .

Как отмечает генерал-лейтенант, беспилотные летательные комплексы – "это не только глаза, но и жала операторов командования Сил специальных операций".

На видео ниже показано, как бойцы Вооруженных сил Украины используют такую технологию для обнаружения позиций врага в разных местностях на передовой.

"Вот так посредством дронов-разведчиков наши бойцы "исследуют" позиции российских захватчиков на Северном направлении", - говорится в его сообщении.

Использование дронов в войне против агрессии РФ

Накануне Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов.

Недавно Днепр передало военным новую большую партию дронов. Почти сотня беспилотников разных моделей и интерактивная панель.

Также украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.

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