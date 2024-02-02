В Вооруженных силах Украины показали, как беспилотники помогают обнаружить позиции врага
С помощью дронов бойцам Вооруженных сил Украины удается исследовать позиции российских оккупантов на северном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева в Telegram .
Как отмечает генерал-лейтенант, беспилотные летательные комплексы – "это не только глаза, но и жала операторов командования Сил специальных операций".
На видео ниже показано, как бойцы Вооруженных сил Украины используют такую технологию для обнаружения позиций врага в разных местностях на передовой.
"Вот так посредством дронов-разведчиков наши бойцы "исследуют" позиции российских захватчиков на Северном направлении", - говорится в его сообщении.
Использование дронов в войне против агрессии РФ
Накануне Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов.
Недавно Днепр передало военным новую большую партию дронов. Почти сотня беспилотников разных моделей и интерактивная панель.
Также украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.