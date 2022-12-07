Вооруженные силы Украины уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами (видео)

Украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Полевой склад БК россиян взмывает в воздух", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, что вражеский автомобиль попадает под обстрел украинских сил обороны. В результате точных попаданий он взрывается. Остатки боеприпасов разлетаются на десятки метров.