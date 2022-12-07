Вооруженные силы Украины уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами (видео)
Украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Полевой склад БК россиян взмывает в воздух", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что вражеский автомобиль попадает под обстрел украинских сил обороны. В результате точных попаданий он взрывается. Остатки боеприпасов разлетаются на десятки метров.
Напомним, что украинским военным удалось точными попаданиями уничтожить две боевые машины пехоты оккупантов.
Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
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