Збройні сили України отримали десятки тисяч аптечок від Німеччини

"Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною. На сьогодні вже маємо 50 тисяч, загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Кожну з них будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою", - зазначила Калмикова.

Вона також повідомила, що зараз готуються до підписання нові контракти, які повністю забезпечать потреби Збройних Сил України.

"Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. В цьому році ми вирішимо це питання", - наголосила заступник міністра.

Фото: Facebook/Міністерство оборони України

Військова допомога Німеччини для України

З початком повномасштабної війни, Німеччина стала однією з країн, які активно надають Україні військову, політичну та фінансову підтримку.

У січні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники і бронетранспортери.

Всередині лютого Німеччина виділила Україні пакет, що включав гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

У 2024 році Берлін готовий подвоїти військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.