Збройні сили Німеччини недоотримають близько 6 мільярдів євро, - Міноборони

Так, бюджетне задля досягнення мети НАТО у 2% ВВП, оборонний бюджет Німеччини має збільшитися на 4,5-6 мільярдів євро.

Фінансові проблеми та кількість проєктів, на які не вистачає фінансування, постійно зростає. Так, у 100-мільярдному спеціальному фонді Бундесверу було виділено:

2 мільярди для нового армійського колісного танку, хоча ціна, за даними аналітиків, зросте на 700 мільйонів;

для закупівель броньованих машин та літаків Eurofighter взагалі не виділено коштів;

на реконструкцію аеродрому в Бюхелі під винищувачі F-35 не вистачає 700 мільойнів євро;

розміщення бригади Бундесверу в Литві, що оцінюється щонайменше в п’ять мільярдів, не виділено коштів.

Міністр оборони Пісторіус вже повідомив Олафу Шольцу про фінансові труднощі. Наразі Міністерство оборони проводить переговори з Мінфіном стосовно додаткового фінансування, проте наразі безуспішно. Згідно з повідомленням, у бюджеті на 2025 рік може утворитися "дірка" 25 мільярдів євро, не враховуючи потреб Бундесверу.

У Мінфіні запропонували компенсувати потреби армії шляхом скорочення частини соціальних витрат, але Шольц заявив, що має намір досягти показника НАТО без жодних скорочень у соціальних виплатах.

У 2024 році Німеччина планує витратити на оборону 73 мільярди євро: це складає 2%. прогнозованого ВВП. Раніше Шольц повідомляв, що країна буде щороку дотримуватися цього показника.