Вооруженные силы Германии недополучат около 6 миллиардов евро, - Минобороны

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в следующем году вооруженные силы Германии могут недополучить до 6 миллиардов евро. Германия рискует не выполнить квоту НАТО по военным расходам в 2% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .
Так, бюджетное для достижения целей НАТО в 2% ВВП оборонный бюджет Германии должен увеличиться на 4,5-6 миллиардов евро.
Финансовые проблемы и количество проектов, на которые не хватает финансирования, постоянно растет. Так, в 100-миллиардном специальном фонде Бундесвера было выделено:
Министр обороны Писториус уже сообщил Олафу Шольцу о финансовых затруднениях. Министерство обороны проводит переговоры с Минфином относительно дополнительного финансирования, однако пока безуспешно. Согласно сообщению, в бюджете на 2025 год может образоваться "дыра" 25 миллиардов евро, не считая потребностей Бундесвера.
В Минфине предложили компенсировать потребности армии путем сокращения части социальных расходов, но Шольц заявил, что намерен достичь показателя НАТО без сокращений в социальных выплатах.
В 2024 году Германия планирует потратить на оборону 73 млрд евро: это составляет 2%. прогнозируемого ВВП. Ранее Шольц сообщал, что страна будет ежегодно придерживаться этого показателя.
Напомним, в армии США могут закончиться деньги для поддержки Украины . Армии США придется использовать средства из других проектов для поддержки Вооруженных сил Украины.
Так, с октября 2023 года армия уже потратила более 430 миллионов долларов на различные операции, например, обучение украинских войск, транспортировку техники и перегруппировку американских войск в Европу.
Эти расходы были возмещены командованием армии Европы и Африки. Без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и дополнительного финансирования на нужды Украины, командование имеет примерно 3 миллиарда долларов для покрытия оперативных расходов в размере 5 миллиардов долларов.
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