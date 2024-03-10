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Вооруженные силы Германии недополучат около 6 миллиардов евро, - Минобороны

Фото: Вооруженные силы Германии недополучат около 6 миллиардов евро, - Минобороны (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в следующем году вооруженные силы Германии могут недополучить до 6 миллиардов евро. Германия рискует не выполнить квоту НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Так, бюджетное для достижения целей НАТО в 2% ВВП оборонный бюджет Германии должен увеличиться на 4,5-6 миллиардов евро.

Финансовые проблемы и количество проектов, на которые не хватает финансирования, постоянно растет. Так, в 100-миллиардном специальном фонде Бундесвера было выделено:

  • 2 миллиарда для нового армейского колесного танка, хотя цена, по данным аналитиков, вырастет на 700 миллионов;
  • для закупок бронированных машин и самолетов Eurofighter вообще не выделены средства;
  • на реконструкцию аэродрома в Бюхеле под истребители F-35 не хватает 700 миллионов евро;
  • размещение бригады Бундесвера в Литве, оцениваемое по меньшей мере в пять миллиардов, не выделено средств.

Министр обороны Писториус уже сообщил Олафу Шольцу о финансовых затруднениях. Министерство обороны проводит переговоры с Минфином относительно дополнительного финансирования, однако пока безуспешно. Согласно сообщению, в бюджете на 2025 год может образоваться "дыра" 25 миллиардов евро, не считая потребностей Бундесвера.

В Минфине предложили компенсировать потребности армии путем сокращения части социальных расходов, но Шольц заявил, что намерен достичь показателя НАТО без сокращений в социальных выплатах.

В 2024 году Германия планирует потратить на оборону 73 млрд евро: это составляет 2%. прогнозируемого ВВП. Ранее Шольц сообщал, что страна будет ежегодно придерживаться этого показателя.

Напомним, в армии США могут закончиться деньги для поддержки Украины . Армии США придется использовать средства из других проектов для поддержки Вооруженных сил Украины.

Так, с октября 2023 года армия уже потратила более 430 миллионов долларов на различные операции, например, обучение украинских войск, транспортировку техники и перегруппировку американских войск в Европу.

Эти расходы были возмещены командованием армии Европы и Африки. Без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и дополнительного финансирования на нужды Украины, командование имеет примерно 3 миллиарда долларов для покрытия оперативных расходов в размере 5 миллиардов долларов.

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Вооруженные силы Украины