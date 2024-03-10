Вооруженные силы Германии недополучат около 6 миллиардов евро, - Минобороны

Так, бюджетное для достижения целей НАТО в 2% ВВП оборонный бюджет Германии должен увеличиться на 4,5-6 миллиардов евро.

Финансовые проблемы и количество проектов, на которые не хватает финансирования, постоянно растет. Так, в 100-миллиардном специальном фонде Бундесвера было выделено:

2 миллиарда для нового армейского колесного танка, хотя цена, по данным аналитиков, вырастет на 700 миллионов;

для закупок бронированных машин и самолетов Eurofighter вообще не выделены средства;

на реконструкцию аэродрома в Бюхеле под истребители F-35 не хватает 700 миллионов евро;

размещение бригады Бундесвера в Литве, оцениваемое по меньшей мере в пять миллиардов, не выделено средств.

Министр обороны Писториус уже сообщил Олафу Шольцу о финансовых затруднениях. Министерство обороны проводит переговоры с Минфином относительно дополнительного финансирования, однако пока безуспешно. Согласно сообщению, в бюджете на 2025 год может образоваться "дыра" 25 миллиардов евро, не считая потребностей Бундесвера.

В Минфине предложили компенсировать потребности армии путем сокращения части социальных расходов, но Шольц заявил, что намерен достичь показателя НАТО без сокращений в социальных выплатах.

В 2024 году Германия планирует потратить на оборону 73 млрд евро: это составляет 2%. прогнозируемого ВВП. Ранее Шольц сообщал, что страна будет ежегодно придерживаться этого показателя.