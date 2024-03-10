Збройні сили Німеччини недоотримають близько 6 мільярдів євро, - Міноборони
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що в наступному році Збройні сили Німеччини можуть недоотримати до 6 мільярдів євро. Німеччина ризикує не виконати квоту НАТО щодо військових витрат у 2% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Так, бюджетне планування міністра фінансів Крістіана Лінднера на 2025 передбачає 52 мільярди євро для Бундесверу. Проте, за даними експертів Міноборони, задля досягнення мети НАТО у 2% ВВП, оборонний бюджет Німеччини має збільшитися на 4,5-6 мільярдів євро.
Фінансові проблеми та кількість проєктів, на які не вистачає фінансування, постійно зростає. Так, у 100-мільярдному спеціальному фонді Бундесверу було виділено:
- 2 мільярди для нового армійського колісного танку, хоча ціна, за даними аналітиків, зросте на 700 мільйонів;
- для закупівель броньованих машин та літаків Eurofighter взагалі не виділено коштів;
- на реконструкцію аеродрому в Бюхелі під винищувачі F-35 не вистачає 700 мільойнів євро;
- розміщення бригади Бундесверу в Литві, що оцінюється щонайменше в п’ять мільярдів, не виділено коштів.
Міністр оборони Пісторіус вже повідомив Олафу Шольцу про фінансові труднощі. Наразі Міністерство оборони проводить переговори з Мінфіном стосовно додаткового фінансування, проте наразі безуспішно. Згідно з повідомленням, у бюджеті на 2025 рік може утворитися "дірка" 25 мільярдів євро, не враховуючи потреб Бундесверу.
У Мінфіні запропонували компенсувати потреби армії шляхом скорочення частини соціальних витрат, але Шольц заявив, що має намір досягти показника НАТО без жодних скорочень у соціальних виплатах.
У 2024 році Німеччина планує витратити на оборону 73 мільярди євро: це складає 2%. прогнозованого ВВП. Раніше Шольц повідомляв, що країна буде щороку дотримуватися цього показника.
Нагадаємо, в армії США можуть закінчитися гроші для підтримки України. Армії США доведеться використовувати кошти з інших проєктів для підтримки Збройних Сил України.
Так, з жовтня 2023 року, армія вже витратила понад 430 мільйонів доларів на різні операції, наприклад, навчання українських військ, транспортування техніки та перегрупування американських військ до Європи.
Ці витрати було покрито командуванням армії Європи та Африки. Без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік та додаткового фінансування на потреби України, командування має приблизно 3 мільярди доларів для покриття оперативних витрат у розмірі 5 мільярдів доларів.
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