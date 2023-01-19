UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зброї буде більше". Єрмак анонсував нові постачання Україні

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом Україна може очікувати на збільшення постачання зброї від країн-союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Зброї буде більше. Це ще далеко не все. Дякуємо союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія збирається передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги.

Також раніше ми писали, що уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакДопомога УкраїніВійськова допомога