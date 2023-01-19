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"Зброї буде більше". Єрмак анонсував нові постачання Україні

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 16:17
"Зброї буде більше". Єрмак анонсував нові постачання Україні Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом Україна може очікувати на збільшення постачання зброї від країн-союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Зброї буде більше. Це ще далеко не все. Дякуємо союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія збирається передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги.

Також раніше ми писали, що уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

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