"Зброї буде більше". Єрмак анонсував нові постачання Україні
Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Найближчим часом Україна може очікувати на збільшення постачання зброї від країн-союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Зброї буде більше. Це ще далеко не все. Дякуємо союзникам", - написав Єрмак.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія збирається передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги.
Також раніше ми писали, що уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
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