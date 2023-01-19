"Оружия будет больше". Ермак анонсировал новые поставки Украине

В ближайшее время Украина может ожидать увеличения поставок оружия от стран-союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Оружия будет больше. Это еще далеко не все. Спасибо союзникам", - написал Ермак.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания намерена передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.

Также ранее мы писали, что правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.

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