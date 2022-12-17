ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оружие приветствуется. Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 12:11
Оружие приветствуется. Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не готова к переговорам, поэтому Украина должна получить больше помощи от союзников, чтобы завершить войну победой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереальных планах: с РФ нельзя договориться. Война должна заканчиваться ее поражением. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Оружие приветствуется!". В необходимых пропорциях артиллерии, бронетехники, беспилотников и ракет дальнего радиуса действия", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин планирует новые наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Офис президента Российская Федерация
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах