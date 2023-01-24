Зброя та антиросійські санкції: як змінилася підтримка України у світі за 11 місяців війни

Військова допомога: від Stinger до Patriot

У перші дні війни на Заході дотримувались песимістичних прогнозів щодо здатності України вистояти більше кількох діб, але успіхи ЗСУ змінили цю позицію.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення союзники допомагали Силам оборони переносними ракетними комплексами "Джавелін", протитанковими комплексами NLAW та Stinger, то через 11 місяців Україна вже має домовленості про постачання кількох батарей ЗРК Patriot та західних сучасних танків.

Військова коаліція на підтримку України була створена наприкінці квітня 2022 року і зібрала понад 50 країн. На даний момент пройшло вже 8 зустрічей у форматі, який відомий як "Рамштайн". На цих переговорах союзники координують оборонну допомогу ЗСУ.

За підсумками "Рамштайнів", а також завдяки пакетам допомоги від окремих союзників Україна отримала: бойові безпілотники Bayraktar, далекобійні артустановки HIMARS, M270, MARS, САУ PzH 2000, Caesar, AHS Krab, Zuzana 2.

Для захисту українського неба від російських ракет Німеччина передала найсучасніший комплекс IRIS-T, Іспанія поставила ППО HAWK, Франція – ЗРК Crotale, США передали комплекси NASAMS.

Проривом надання військової допомоги Україні стало рішення Сполучених Штатів поставити батарею ЗРК Patriot. Слідом за США про передачу "Патріотів" оголосили в Німеччині та Нідерландах.

Також найближчим часом на потреби ЗСУ надійдуть британські танки Challenger, важка броньована техніка Bradley, Stryker, Marder та ін., що суттєво допоможе у наступальних операціях для звільнення українських земель від окупантів.

Санкційний тиск

Через 11 місяців війни Росія стала світовим лідером по санкціям, обігнавши Іран та КНДР. Усього було затверджено 9 пакетів санкцій Євросоюзу. Також економічні обмеження щодо російських громадян та компаній запроваджують окремі країни.

Серед ключових санкцій: відключення великих банків РФ від системи SWIFT, заборона імпорту сталеливарної продукції, золота, вугілля, заборона на експорт товарів і технологій, зокрема пов'язаних з авіаційною промисловістю, встановлення "стелі" цін на газ, ембарго на морські постачання нафти.

Крім того, Євросоюз, США, Великобританія, Канада та інші країни запровадили персональні санкції проти російських політиків та їхніх сімей, олігархів.

Новий удар по російській економіці завдасть заборона на імпорт нафтопродуктів, який набуде чинності 5 лютого 2023 року.

Також на підході вже 10-й пакет санкцій, який у ЄС планують ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Хто залишається осторонь

Білорусь фактично стала союзником Росії у війні проти України, надавши військам агресора плацдарм для наступу та запуску ракет по українських містах у перші місяці війни.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно визнає допомогу РФ нібито у "боротьбі із Заходом". На даний момент на військових полігонах Білорусі відбувається навчання російських мобілізованих для їхнього подальшого відправлення в Україну. Зберігається загроза провокацій з боку білоруського кордону.

Угорщина – єдина країна Євросоюзу, яка не розірвала відносин з Росією після початку повномасштабної війни. Прем'єр Віктор Орбан неодноразово висловлювався проти санкцій ЄС щодо РФ та військової підтримки України, блокував фінансову допомогу Україні від Євросоюзу.

Як і Україна, Грузія постраждала від російської агресії, проте її позиція залишається надто м'якою. Грузинський уряд відповів відмовою на запит України щодо надання військової допомоги, пояснюючи це небажанням стати учасником військового конфлікту. Так, у Грузії категорично відмовилися повернути Україні комплекси "Бук", які були надані під час нападу Росії у 2008 році.

Туреччина позиціонує себе посередником між Україною та РФ. Її участь відіграла ключову роль для запуску "зернового коридору". Президент Ердоган виступає за територіальну цілісність України та не визнає російської анексії. Водночас Туреччина продовжує співпрацю з Росією і допомагає їй оминати європейські санкції. Так, Анкара погодилася платити в рублях за частину російського газу.

Китай має одну з найоднозначніших позицій у війні РФ проти України. У КНР неодноразово закликали до мирних переговорів, а також заявляли про підтримку територіальної цілісності України. При цьому на переговорах Путін та Сі Цзіньпін декларують готовність до стратегічного партнерства. Китай не підтримує міжнародні санкції проти РФ та продовжує економічну співпрацю з агресором.

Російські війська протягом кількох місяців атакують Україну іранськими дронами Shahed 136, хоча Іран публічно не визнає постачання озброєння для РФ. Також, за даними української та західної розвідки, Росія уклала з Іраном контракт на постачання балістичних ракет.

Північна Корея стала союзником РФ у війні проти України, надаючи їй допомогу зброєю. За даними США, КНДР постачає озброєння для ПВК "Вагнер". Ракети та артилерійські снаряди доставляють залізницею. КНДР визнає анексію Росією українських територій, а також неодноразово голосувала проти резолюцій із засудженням російської агресії.