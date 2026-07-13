Зброя в реакторах і пункти управління дронами: РФ перетворила ЗАЕС на військову базу

Зараз усі шість ядерних реакторів станції перебувають у стані "холодного зупину". Попри це, російська армія розмістила свою військову техніку безпосередньо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків.

У підвальних приміщеннях та бомбосховищах ЗАЕС окупанти створили склади боєприпасів та озброєння. Техніку й набої також ховають під естакадами та технічними переходами між будівлями, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

Крім того, загарбники замінували окремі технічні приміщення біля берегової лінії колишнього Каховського водосховища.

Центри керування дронами та обмеження МАГАТЕ

На території станції росіяни розгортають пункти управління ударними безпілотниками типу "Гєрбєра-сікер" та "Гєрань-сікер". До керування дронами залучають співробітників російської особливої економічної зони "Алабуґа", серед яких є неповнолітні студенти.

Загалом охорону об'єкта забезпечує контингент Росгвардії чисельністю близько 1,5 тисячі осіб. При цьому експерти МАГАТЕ не мають вільного доступу до енергоблоків та технічних залів. Росіяни пускають їх лише за заздалегідь погодженим планом і маршрутом, що заважає міжнародним фахівцям об'єктивно оцінити реальну ситуацію.

Загроза блекаутів та дефіцит води

На станції залишається критичною ситуація з електропостачанням та охолодженням. До окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього живлення, а зараз через російську агресію працює лише одна ЛЕП. Через це 3 липня 2026 року на станції стався черговий блекаут - уже 21-й з початку повномасштабного вторгнення.

Також загарбники не підтримують необхідний рівень води у ставку-охолоджувачі. У липні 2026 року він упав до 12,86 метра при мінімально необхідних 15 метрах. Зі 57 свердловин, які потрібні для системи охолодження, потужними насосами обладнані лише 11.

Наразі дефіцит води на майданчику намагаються компенсувати підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС. Така ситуація загрожує роботі систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Кадровий голод та тиск на персонал

На окупованій ЗАЕС триває гостра нестача кваліфікованих кадрів. До повномасштабної війни на станції працювали близько 11 тисяч людей, а зараз залишилося приблизно 7,5 тисяч. У цю кількість входять 500 працівників аутсорсингової компанії, яка навіть не має ліцензії на виконання робіт на ядерному об'єкті.

Усіх українських фахівців під погрозами звільнення змушують підписувати контракти з "Росатомом". Водночас персонал, який завезли з території Росії, не має необхідної кваліфікації для належного обслуговування ЗАЕС через суттєві технічні відмінності між українською станцією та російськими ядерними об'єктами.