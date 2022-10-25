Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу

З 10 жовтня Росія почала активно обстрілювати українські енергооб'єкти, прагнучи залишити Україну без світла та тепла, а також залякати населення. Нова хвиля ракетних атак вкотре порушила тему передачі Україні систем ППО, необхідних, щоб "закрити небо" настільки, наскільки це можливо.

Тим часом ЗСУ продовжують контрнаступ на захоплених агресором територіях. І там озброєння потрібне багато і в режимі нон-стоп. Західні партнери регулярно постачають Україні техніку, але темпи її постачання можна було б збільшити.

Багато артилерії не буває

Війну в Україні за словами експертів, на 95% можна назвати війною артилерії. Це не дивно – артсистеми мають різноманітне бойове призначення. Це і танкові гармати, і бойові машини, і гаубиці, і гранатомети. Список досить великий, а методів використання ще більше. Артилерією вибивають ворога, знищують його техніку, включаючи авіацію та ППО, захищають власні позиції.

Очевидно, що такого озброєння для успішного контрнаступу українським військовим потрібно дуже багато. Як і у випадку з практично будь-якою технікою, яка знаходиться на складах ЗСУ, наша артилерія також є спадщиною СРСР. З огляду на це конкурувати з Росією стає складніше – клас однаковий, а кількості менше. Адже в РФ десятиліттями ретельно збирали боєзаряди та техніку на складах.

Перевагу українським силам дає те, що у нашому озброєнні є західні зразки. Поки російські війська, як правило, використовують артилерію 122 і 152 калібру, український ВПК поповнюється зброєю зі стволами 155 міліметрів. Цей калібр, який також називають "натовським", за словами військового експерта Владислава Селезньова, значно прискорить процес звільнення українських територій.

"Артсистема 155 калібру та українська армія впораються, контрнаступ йтиме набагато швидше. Якщо західні партнери дадуть нам 200 артсистем 155 калібру, наш контрнаступ значно прискориться", – сказав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

Французька САУ Caesar (фото: Getty Images)

Ще у червні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні передали шість видів артилерійських систем 155 калібру. Німеччина поділилася САУ (самохідні артилерійські установки – ред.) Panzerhaubitze 2000 і гаубицями FH70 спільно з Італією і Британією, США передали гаубиці М777 і САУ М109, Франція – САУ Caesar, а Польща – самохідні гаубиці Krab.

Кожна з цих систем набагато новіша і ефективніша за російські "Мста-Б" і "Гіацинти". Наприклад, німецька Panzerhaubitze 2000 вважається однією з найсучасніших САУ у світі. Її далекобійність – від 30 до 50 кілометрів. У російських аналогів максимальна дальність ураження – 33,5 км.

Гаубиця М777 стала певною мірою легендарною за рахунок того, що в зведеннях російського генштабу раз у раз доповідають, як знищують десятки М777. Сам зразок має висококласні оперативні можливості – її розвертають за 6 хвилин, а за хвилину гаубиця вистрілює п'ять разів. Дальність ураження цілі – до 40 кілометрів.

Не можна не відзначити САУ Caesar. Французька армія використовувала їх у війнах в Афганістані та Іраку, а експортують ці системи в сім держав. Максимальна дальність вогню Caesar – 40 кілометрів, але можна використовувати активно-реактивні снаряди більшого радіусу дії.

Що ж до реактивних систем залпового вогню, які також належать до артилерії, тут немає рівних американському РСЗВ HIMARS. Вона, як і М777, регулярно "знищується" російською армією в кількостях, яких немає навіть на озброєнні у ЗС США, а за фактом, якщо і не переломила хід війни, то дала нам серйозну перевагу.

Завдяки HIMARS українські військові можуть, перебуваючи на безпечній відстані, знищувати склади з боєприпасами, командні пункти, комунікаційні вузли, переправи агресора та, власне, самого агресора з ювелірною точністю. У липні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ знищили 50 складів окупантів, використовуючи американську РСЗВ.

Не відстає від неї і MLRS М270, про яку говорять менше, але користі від неї, можливо, навіть більше. Тому що, на відміну від HIMARS, яку можна завантажувати 6 ракетами, у М270 потенціал удвічі вищий. Окрім Америки, свою РСЗВ нам також передала Німеччина – це Mars II. Система є практично ідентичною копією М270.

РСЗВ М270 (фото: Getty Images)

Це далеко не всі артилеристські системи та РСЗВ, які Україні передають союзники, але вони одні з найефективніших.

Українська броня

Крім артилерії західні партнери постачають ЗСУ броньовану техніку. У червні польський уряд надіслав Україні майже дві бойові танкові групи – понад 240 одиниць техніки.

Йдеться про PT-91 Twardy. Це польська модернізація танка Т-72, вона була розроблена у дев'яності роки. У модифікації танка більш вдосконалений захист, крім інших змін. Крім того, у Польщі заявили, що передали Україні близько сотні бронетранспортерів.

У липні стало відомо про те, що Литва хоче передати ЗСУ бронетранспортери М113 та М577. М113 – гусеничний транспортер, який використовують американські військові та ЗС інших країн. М577 – броньований транспортний засіб командного пункту. Машину використовують для транспортування десантників, вогневої підтримки або як мобільний тактичний штаб.

Одна з "фішок" українських ЗС – американський Humvee (HMMWV). Це багатоцільовий автомобіль, який армія США використала у війнах в Іраку та Афганістані. Захисту у бронеавтомобіля недостатньо для уламків, але транспорт гарний та зручний у ході "зачистки" звільнених територій.

До речі, український ВПК мав у своєму розпорядженні Humvee ще до повномасштабного вторгнення. 15 жовтня у США, оголошуючи вміст 23 пакету допомоги, заявили, що передають Україні ще 200 машин.

Українські танкісти (фото: Facebook-сторінка Міноборони)

Не варто забувати і про українську "броню". Наприклад, бронеавтомобіль сімейства "Козак". Він повністю розроблений та виготовлений в Україні компанією "Практика". Остання версія "Козак 2М2" призначена для широкого спектру бойових завдань. Він маневрений, швидкий, при цьому захищений краще ніж американський Humvee. Особливість – мінний захист, що дозволяє застосовувати його у "асиметричних конфліктах".

Однак для контрнаступу все ж таки великі ставки робляться на артилерію, ніж на бронетехніку. Артсистеми готують "ґрунт" для наступу - знищують склади, позиції ворога, "зачищають" передній край. Тільки після відпрацювання артилерії та РСЗВ військові на бронетехніці мають змогу потрапити а тил ворога.

"Танки – це дуже потужна річ, але за фактом на сьогоднішній день танкових боїв не так вже й багато, вони є, але вони не визначальні. Визначальними є артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба та знищення ворожих тилів", – додає Владислав Селезньов.

Настрої постачальників

Союзники України постачають ЗСУ велику кількістю зброї. Враховуючи, що переважна більшість техніки, яка стоїть на наших складах – це радянські розробки, необхідність їхньої заміни вкрай висока, адже в цьому випадку перевага в кількості такої ж техніки вже не відіграє вирішальної ролі.

Хоч би як іронічно це звучало, сьогодні Росія, за словами багатьох експертів, є чи не головним постачальником зброї для українських збройних сил.

За інформацією The Wall Street Journal, до пакету російського "ленд-лізу" вже увійшли 460 танків, 92 гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 броньованих бойових машин і 44 РСЗВ. Експерти стверджують, що це більше, ніж Україні поставили її союзники.

"У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер начебто стаємо механізованим батальйоном", – каже заступник начальника штабу батальйону "Карпатська Січ" Руслан Андрійко у коментарі виданню "Настоящее время".

Водночас, західні партнери не поспішають постачати Україні необхідне їй озброєння у потрібних кількостях. Наприклад, Німеччина досі не може передати ЗСУ танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц, пояснюючи ситуацію, заявив, що Берлін не "діятиме поодинці" і, крім цього, прислухається до своїх громадян, 20-30% яких не згодні з передачею Україні озброєння.

Американські HIMARS, які відіграють ключову роль у знищенні складів та позицій агресора, також потрібні Україні у більшій кількості. У США заявили про їхнє постачання в травні, влітку були передані перші системи, у серпні, за інформацією Міноборони, їх було близько 20, а наприкінці вересня в Америці заявили, що передадуть ще 18 систем. При цьому радник голови Офісу президента Михайло Подоляк ще в серпні писав, що 50 HIMARS змінили б хід війни.

РСЗВ HIMARS (фото: Getty Images)

Крім того, американці все ще зволікають із постачанням Україні сучасних танків. За останні півроку уряд США поки що лише домовляється з іншими країнами про передачу ЗСУ радянських танків, а один зі своїх зразків – Abrams не відправляють. Востаннє про танки у Пентагоні згадували наприкінці вересня. Там наголосили, що це питання знаходиться "абсолютно на столі, поряд з іншими сферами".

При цьому, на думку військових експертів, постачання Україні озброєння прискорюється залежно від успіхів ЗСУ на полі бою. Чим успішніший контрнаступ – тим швидше ми отримуємо необхідну техніку. Крім того, зволікання у постачаннях можуть бути пов'язані з тим, що західні союзники ретельно аналізують обстановку, у тому числі і у власному ВПК, а також "рахують гроші".

Наприклад, для успішного контрнаступу потрібна авіація. На думку полковника Петра Черника, це першочергова військова техніка, яка потрібна українським воїнам. Спочатку на запит про надання нам американських винищувачів F-16 Fighting Falcon або A-10 Thunderbolt II, у США відповідали однозначною відмовою. Проте ще у червні Конгрес виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів.

"Не сумніваюся, що кожен долар буде використаний за цільовим призначенням. Ми повинні розуміти, що наша війна, особливо для лідерів цього світу – США та Великобританії, має зовсім інший вигляд, не так, як ми її бачимо. Вони дивляться на світове поле та у такому ключі розглядають цей наш конфлікт", – зазначив Черник у коментарі РБК-Україна.

Поки російські емісари домовляються з нечисленними союзниками про дрони-камікадзе або стволи для артилерії, партнери України дають Збройним силам безпрецедентну в історичній ретроспективі кількість озброєння, незважаючи на зволікання і точкові відмови.

"Причому передали всі країни – французи дали, шведи дали, Британія дала, США дали, поляки дали, чехи дали. Безпрецедентно. Такого ще ніколи не було. Чи потрібно більше? Потрібно. Але, на мій погляд, неправильний наратив –закидати багато в бік наших партнерів. Вони роблять на межі своїх можливостей", – додав Павло Черник.

Сьогодні, коли українські військові активно звільняють території від загарбників, а загарбники безсило б'ють по критичній інфраструктурі, питання постачання зброї стоїть критично гостро. Україні дійсно необхідно якнайбільше систем протиповітряної оборони, щоб мінімізувати наслідки російських обстрілів. Але також як ППО, Збройним силам потрібна наступальна техніка, адже чим швидше наші воїни витіснять ворога за межі України, тим більша ймовірність, що й у ракетному терорі більше не буде сенсу.