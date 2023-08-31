Зброя, мир та зерно. Кулеба розповів, про що домовився з міністрами в Іспанії

"Формат неформального спілкування міністрів ЄС дозволяє підготувати найважливіші рішення. Сьогодні в Толедо ключова увага приділена Україні та осінньому політичному сезону", - написав Кулеба.

За його словами, сьогодні міністри домовилися про рішення, яких необхідно досягнути за вересень-грудень, а саме:

збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами,

розширення кількості учасників "формули миру" та наближення Глобального саміту миру,

подвоєння зусиль задля повернення викрадених Росією українських дітей,

нарощування спільного виробництва зброї за результатами Форуму оборонних індустрій в Україні,

збільшення кількості снарядів, які будуть поставлені в межах відповідної ініціативи ЄС,

мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine,

відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

"Список не вичерпний, але дає вам загальну картинку. Міністри зроблять свою роботу, а остаточних домовленостей будуть досягати наші лідери", - акцентував Кулеба.

Міжнародний тур Кулеби до Чехії, Франції та Іспанії

Як анонсувалося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції та Іспанії.

У пресслужбі МЗС зазначили, що поїздки організовані для "виконання першочергових завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським перед українською дипломатією".

Основними темами переговорів у відомстві назвали: нові постачання зброї для посилення ЗСУ, зокрема зміцнення ППО, просування "формули миру", підготовка до Глобального саміту миру, відкриття до кінця цього року переговорів про вступ України до ЄС.

Тож вже сьогодні в іспанському Толедо Кулеба взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та за підсумками зустрічі дав брифінг.

Зокрема, він розкритикував критиків, які висловлюються щодо повільного контрнаступу ЗСУ.

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