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Глави Міноборони та МЗС країн ЄС проведуть неформальні зустрічі щодо війни в Україні

П'ятниця 25 серпня 2023 19:58
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Глави Міноборони та МЗС країн ЄС проведуть неформальні зустрічі щодо війни в Україні Фото: Петер Стано, спікер Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Глави Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу планують провести неформальні зустрічі щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ЄС Петера Стано.

"Наступного тижня в Толедо (Іспанія) відбудеться неофіційна зустріч міністрів країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з тем зустрічі буде війна в Україні. Головувати на цій зустрічі буде голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Потім пройде неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС. Там також обговорять війну в Україні та "формулу миру".

Інші зустрічі щодо війни в Україні

Нещодавно Боррель повідомляв, що наприкінці вересня може пройти ще одна зустріч щодо обговорення настання миру в Україні. Вона, імовірно, відбудеться під час Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Також Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт G20. Він має відбутись 9-10 вересня.

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