Глави Міноборони та МЗС країн ЄС проведуть неформальні зустрічі щодо війни в Україні
Глави Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу планують провести неформальні зустрічі щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ЄС Петера Стано.
"Наступного тижня в Толедо (Іспанія) відбудеться неофіційна зустріч міністрів країн ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що однією з тем зустрічі буде війна в Україні. Головувати на цій зустрічі буде голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Потім пройде неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС. Там також обговорять війну в Україні та "формулу миру".
Інші зустрічі щодо війни в Україні
Нещодавно Боррель повідомляв, що наприкінці вересня може пройти ще одна зустріч щодо обговорення настання миру в Україні. Вона, імовірно, відбудеться під час Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
Також Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт G20. Він має відбутись 9-10 вересня.
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