Зброя з КНДР дозволить Путіну затягнути війну проти України, - Bloomberg

Очікується, Кім Чен Ин кордон з Росією цього тижня, здійснивши свою першу за чотири роки поїздку за межі півострова для переговорів з Володимиром Путіним. США заявили, що зустріч буде присвячена постачанню боєприпасів Москві.

Північна Корея має в своєму розпорядженні один з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, яке Росія використовує для невиборчих атак на Україну.

"Постачання боєприпасів з Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження", - сказав Теренс Реріг, професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США.

За його словами, значною частиною стратегії Путіна є оцінка того, що Росія може пережити Україну та підтримка Заходу, яка необхідна для виживання України. Більше боєприпасів дозволить Путіну продовжувати цю стратегію.

Звернення по військову допомогу до Північної Кореї ознаменувало б розворот для двох держав. Радянський Союз був найбільшим спонсором Пхеньяна після його утворення 75 років тому і надав зброю під час вторгнення до Південної Кореї на початку Корейської війни 1950-1953 років.

Боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, даючи її промисловості шанс наздогнати попит.

"Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допоможе заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах озброєнь, які російські виробники озброєнь роблять важко", - сказав Девід Шмерлер, старший науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна. Дослідження нерозповсюдження.

Він додав, що рішення звернутися до Північної Кореї по військову допомогу "може свідчити про боротьбу за підтримку виробництва всередині країни".

Список бажань

У списку побажань Путіна ймовірно будуть 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм ракети. Північна Корея, що знаходиться під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які дозволили б їй масово виробляти якусь високоточну зброю. Вона має запаси протитанкових ракет і ракет класу "земля-повітря", але її озброєння, можливо, не дуже відповідає деяким найновішим озброєнням, які США та їхні партнери по НАТО відправляють в Україну.

За словами експерта з озброєння Йоста Оліманса, Північна Корея також є однією з небагатьох країн, які мають достатні запаси танків радянської епохи, подібні до тих, які Москва розмістила в Україні, таких як Т-54 і Т-62, і вона може постачати запасні частини.