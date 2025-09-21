Зброя з Ізраїлю та Росії: у Сербії пройшов масштабний військовий парад "Сила єдності"

Сербія влаштувала масштабний військовий парад "Сила єдності", продемонструвавши військову техніку як власного виробництва, так і закуплену за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Euronews.

На параді було показано техніку як сербського виробництва, так і таку, що постачається партнерами з-за кордону. Серед зразків - ракетні комплекси з Ізраїлю, безпілотні літальні апарати з Об'єднаних Арабських Еміратів, російські танки та китайські зенітні установки.

Присутність такого арсеналу підкреслює багатовекторну політику Белграда, що балансує між прагненням до вступу в ЄС і військовими контрактами з різними країнами.

Особливу увагу привернула ізраїльська ракетно-артилерійська платформа, здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, а також багатоцільові винищувачі Rafale, замовлені у Франції.

Внутрішня реакція і політичний підтекст

Президент Александр Вучич заявив, що парад демонструє готовність Сербії захищати незалежність і виступати фактором стримування в регіоні. Однак представники опозиції вважають, що захід переслідував скоріше політичні цілі та був спрямований на зміцнення влади чинного лідера.

Деяких студентів та активістів, які беруть участь в антикорупційних протестах, поліція не допустила до місця проведення параду.

Регіональне суперництво

Проведення параду лише через кілька місяців після аналогічної події в Хорватії підкреслює суперництво між країнами та ризики нової гонки озброєнь на Балканах.