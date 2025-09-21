Зброя з Ізраїлю та Росії: у Сербії пройшов масштабний військовий парад "Сила єдності"
Сербія влаштувала масштабний військовий парад "Сила єдності", продемонструвавши військову техніку як власного виробництва, так і закуплену за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Euronews.
На параді було показано техніку як сербського виробництва, так і таку, що постачається партнерами з-за кордону. Серед зразків - ракетні комплекси з Ізраїлю, безпілотні літальні апарати з Об'єднаних Арабських Еміратів, російські танки та китайські зенітні установки.
Присутність такого арсеналу підкреслює багатовекторну політику Белграда, що балансує між прагненням до вступу в ЄС і військовими контрактами з різними країнами.
Особливу увагу привернула ізраїльська ракетно-артилерійська платформа, здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, а також багатоцільові винищувачі Rafale, замовлені у Франції.
Внутрішня реакція і політичний підтекст
Президент Александр Вучич заявив, що парад демонструє готовність Сербії захищати незалежність і виступати фактором стримування в регіоні. Однак представники опозиції вважають, що захід переслідував скоріше політичні цілі та був спрямований на зміцнення влади чинного лідера.
Деяких студентів та активістів, які беруть участь в антикорупційних протестах, поліція не допустила до місця проведення параду.
Регіональне суперництво
Проведення параду лише через кілька місяців після аналогічної події в Хорватії підкреслює суперництво між країнами та ризики нової гонки озброєнь на Балканах.
Нагадуємо, що Сербія заявила про прихильність принципам міжнародного права і підтвердила підтримку територіальної цілісності України. Влада країни наголосила на готовності долучитися до процесу відновлення, взявши на себе допомогу у відродженні одного або двох українських міст чи окремого регіону.
Зазначимо, що Сербія підтвердила повагу до територіальної цілісності України та заявила про підтримку її курсу на євроінтеграцію. Водночас Белград дав зрозуміти, що не має наміру приєднуватися до обмежувальних заходів проти Росії, наголошуючи на збереженні власної позиції в питанні санкцій.