ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оружие из Израиля и России: в Сербии прошел масштабный военный парад "Сила единства"

Сербия, Воскресенье 21 сентября 2025 03:53
UA EN RU
Оружие из Израиля и России: в Сербии прошел масштабный военный парад "Сила единства" В Сербии прошел масштабный военный парад "Сила единства" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Сербия устроила масштабный военный парад «Сила единства», продемонстрировав военную технику как собственного производства, так и закупленную за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euronews.

На параде была показана техника как сербского производства, так и поставляемая партнерами из-за рубежа. Среди образцов — ракетные комплексы из Израиля, беспилотные летательные аппараты из Объединенных Арабских Эмиратов, российские танки и китайские зенитные установки.

Присутствие такого арсенала подчеркивает многовекторную политику Белграда, балансирующего между стремлением к вступлению в ЕС и военными контрактами с разными странами.

Особое внимание привлекла израильская ракетно-артиллерийская платформа, способная поражать цели на расстоянии до 300 километров, а также многоцелевые истребители Rafale, заказанные у Франции.

Внутренняя реакция и политический подтекст

Президент Александр Вучич заявил, что парад демонстрирует готовность Сербии защищать независимость и выступать фактором сдерживания в регионе. Однако представители оппозиции считают, что мероприятие преследовало скорее политические цели и было направлено на укрепление власти действующего лидера.

Некоторых студентов и активистов, участвующих в антикоррупционных протестах, полиция не допустила к месту проведения парада.

Региональное соперничество

Проведение парада спустя всего несколько месяцев после аналогичного события в Хорватии подчеркивает растущее соперничество между странами и риски новой гонки вооружений на Балканах.

Напоминаем, что Сербия заявила о приверженности принципам международного права и подтвердила поддержку территориальной целостности Украины. Власти страны подчеркнули готовность подключиться к процессу восстановления, взяв на себя помощь в возрождении одного или двух украинских городов либо отдельного региона.

Отметим, что Сербия подтвердила уважение к территориальной целостности Украины и заявила о поддержке ее курса на евроинтеграцию. В то же время Белград дал понять, что не намерен присоединяться к ограничительным мерам против России, подчеркивая сохранение собственной позиции в вопросе санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город