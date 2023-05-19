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"Вважатиму зрадниками". У Грузії закликають не обслуговувати російських туристів

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П'ятниця 19 травня 2023 16:21
"Вважатиму зрадниками". У Грузії закликають не обслуговувати російських туристів Фото: Протести у Тбілісі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росія відновила авіасполучення із Грузією. 19 травня в аеропорту Тбілісі приземлився перший за 4 роки літак з Москви. Рейс виконала російська авіакомпанія "Азімут".

Однак російським туристам у Грузії не раді – представники турбізнесу закликають колег не обслуговувати росіян. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook організатора турів Омарі Джолія.

Він повідомив, що перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. У самому Тбілісі відбувається акція протесту.

"Коли братський народ України спливає кров'ю, коли гинуть українські діти, коли окуповано 20% території Грузії, коли щодня відбувається повзуча окупація Грузії, вважаю всіх гідів, які обслуговуватимуть громадян росії, зрадниками", – звернувся до колег представник грузинського туристичного бізнесу.

&quot;Вважатиму зрадниками&quot;. У Грузії закликають не обслуговувати російських туристівФото: Літак авіакомпанії "Азімут" (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Також Омарі Джолія закликав готелі та ресторани не приймати росіян.

"Всіх готельєрів і рестораторів туди ж у список зрадників. Ні оккупантам на нашій землі. Жріть хінкалі та хачапурі в москві. Це моя особиста громадянська позиція. За гроші батьківщину та своїх українських братів не продаю", – написав він.

Нагадаємо, ми писали, що в Грузії сів перший за 4 роки літак РФ. У Тбілісі відбуваються протести.

Також ми розповідали, як за рік війни Європа обмежила в'їзд росіянам.

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