Збій у роботі провайдера може бути корисним для вашого здоров’я, - лікарі

Новітні технології дають змогу завжди бути на зв’язку і спрощують життя, але водночас негативно впливають на здоров’я. Учені встановили, що надмірне використання гаджетів може призвести до психологічних і фізичних проблем.

РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в MedicalNewsToday , розповідає про негативний вплив новітніх технологій на здоров’я людей.

Психологічні наслідки

Учені виявили, що "зловживання" гаджетами може спричинити низку психологічних проблем.

Ізольованість

Хоча соціальні мережі мали б об’єднувати людей, часто спостерігається протилежний ефект. Активні користувачі соцмереж, які фактично живуть у віртуальному світі, утричі частіше почуваються соціально ізольованими порівняно з людьми, які використовують їх рідко.

Депресивний настрій і тривожність

Вирішальне значення в цьому контексті має характер взаємодій у соцмережах.

Позитивна взаємодія з іншими користувачами, підтримка у вигляді лайків та приємних коментарів покращують настрій і підвищують самооцінку. А от негативний досвід в інтернеті, порівняння себе з іншими, більш "успішними", користувачами нерідко призводять до депресивного настрою і тривожності.

Вплив на фізичне здоров’я

Активне використання гаджетів позначається і на фізичному здоров’ї.

Напруження очей

Якщо людина протягом тривалого часу не відриває очей від екрана смартфона, планшета чи ноутбука, можуть виникнути прояви так званого цифрового напруження очей: розмитість зображення, сухість або печіння очей тощо.

Втома очей може провокувати біль і в інших частинах тіла - у шиї, плечах, а також головний біль.

Очі втомлюються через яскравість екрана, надто близький чи надто далекий перегляд, тривалу роботу, незручну позу.

Лікарі радять дотримуватися правила "20-20-20": кожні 20 хвилин слід робити перерву на 20 секунд і дивитися на велику відстань (понад 6 м, тобто 20 футів).

Порушення постави

Надмірне використання мобільних телефонів та комп’ютерів шкідливе для постави і може призвести до проблем з опорно-руховим апаратом. Це трапляється через те, що положення "вниз і вперед" створює тиск на шию та хребет.

Щоб зменшити ризик, фахівці радять обрати зручну для себе робочу позу. Також варто щогодини робити перерви, наприклад просто походити по квартирі чи офісу, щоб розслабити м’язи.

Проблеми зі сном

Вечірній перегляд соцмереж може призвести до проблем зі сном. Синє світло смартфонів та ноутбуків пригнічує вироблення гормону сну мелатоніну, і в людини виникають труднощі із засинанням.

Щоб мінімізувати ризик, слід відкласти смартфон вбік за годину-дві до сну. Непоганою альтернативою може стати читання книги.