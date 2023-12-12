Сбой в работе провайдера может быть полезным для вашего здоровья, - врачи

Новейшие технологии позволяют всегда быть на связи и упрощают жизнь, но в то же время негативно влияют на здоровье. Ученые установили, что чрезмерное использование гаджетов может привести к психологическим и физическим проблемам.

РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в MedicalNewsToday , рассказывает о негативном влиянии новейших технологий на здоровье людей.

Психологические последствия

Ученые обнаружили, что "злоупотребление" гаджетами может привести к ряду психологических проблем.

Изолированность

Хотя социальные сети призваны объединять людей, часто наблюдается противоположный эффект. Активные пользователи соцсетей, фактически живущие в виртуальном мире, втрое чаще чувствуют себя социально изолированными по сравнению с людьми, которые используют их редко.

Депрессивное настроение и тревожность

Решающее значение в этом контексте имеет характер взаимодействий в соцсетях.

Положительное взаимодействие с другими пользователями, поддержка в виде лайков и приятных комментариев улучшают настроение и повышают самооценку. А вот отрицательный опыт в интернете, сравнение себя с другими, более "успешными", пользователями нередко приводят к депрессивному настроению и тревожности.

Воздействие на физическое здоровье

Активное использование гаджетов сказывается и на физическом здоровье.

Напряжение глаз

Если человек в течение длительного времени не отрывает глаз от экрана смартфона, планшета или ноутбука, могут возникнуть проявления так называемого цифрового напряжения глаз: размытость изображения, сухость или жжение глаз и т.д.

Усталость глаз может провоцировать боль и в других частях тела - в шее, плечах, а также головную боль.

Глаза устают из-за яркости экрана, слишком близкого или слишком дальнего просмотра, длительной работы, неудобной позы.

Врачи советуют соблюдать правило "20-20-20": каждые 20 минут следует делать перерыв на 20 секунд и смотреть на большое расстояние (более 6 м, то есть 20 футов).

Нарушение осанки

Чрезмерное использование мобильных телефонов и компьютеров вредно для осанки и может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Это происходит из-за того, что положение "вниз и вперед" создает давление на шею и позвоночник.

Чтобы снизить риск, специалисты советуют выбрать удобную для себя рабочую позу. Также стоит каждый час делать перерывы, например просто походить по квартире или офису, чтобы расслабить мышцы.

Проблемы со сном

Вечерний просмотр соцсетей может привести к проблемам со сном. Синий свет смартфонов и ноутбуков угнетает выработку гормона сна мелатонина, и у человека возникают трудности с засыпанием.

Чтобы минимизировать риск, следует отложить смартфон в сторону за час-два до сна. Хорошей альтернативой может стать чтение книги.