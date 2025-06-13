Конгрес США урізає 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і ЗМІ

Палата представників підтримала скасування 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і підтримку ЗМІ. Хоча голосування не було легким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голосування у Палаті представників ледь не провалилося. Проте спікер Майк Джонсон виправив ситуацію. Він відвів убік конгресмена Ніка Лалоту, який голосував "проти" Після їх розмови той змінив думку і проголосував "за".

Таким чином Палата представників, де більшість має Республіканська партія, підтримала с касування 9,4 млрд доларів на іноземну допомогу та громадське радіомовлення.