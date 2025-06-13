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Конгрес США урізає 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і ЗМІ

Вашингтон, П'ятниця 13 червня 2025 07:25
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Конгрес США урізає 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і ЗМІ Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Палата представників підтримала скасування 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і підтримку ЗМІ. Хоча голосування не було легким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голосування у Палаті представників ледь не провалилося. Проте спікер Майк Джонсон виправив ситуацію. Він відвів убік конгресмена Ніка Лалоту, який голосував "проти" Після їх розмови той змінив думку і проголосував "за".

Таким чином Палата представників, де більшість має Республіканська партія, підтримала скасування 9,4 млрд доларів на іноземну допомогу та громадське радіомовлення.

Як зазначається, це був перший раз, коли Конгрес офіційно підтримав скорочення бюджету, які запропонував Ілона Маска.

Замороження допомоги через USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

У Трампа налаштовані або ліквідувати агентство, або значно обмежити його повноваження. Також США перевірять доцільність надання гуманітарної допомоги.

Як відомо, офіс USAID в Україні також припинив роботу. За даними ЗМІ, у Білому досі поки не обговорюють продовження військової допомоги.

Але у Трампа готують перший продаж зброї Україні на 50 млн доларів або більше.

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