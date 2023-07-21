Збився з маршруту. Француз-мандрівник незаконно перетнув український кордон

Громадянин Франції збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Його затримали в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
"Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон", - повідомили в ДПСУ.
За їх даними, французький громадянин, втративши орієнтир, заплив у акваторію порту "Рені" під час своєї 51-иденної подорожі.
Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні.
"Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста!", - додали в службі.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що правоохоронці у Волинській області виявили чоловіка, який хотів нелегально втекти у Польщу. Його знайшли в кабіні далекобійника у ліжку.
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