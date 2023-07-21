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Сбился с маршрута. Француз-путешественник незаконно пересек украинскую границу

Фото: француз-путешественник незаконно пересек украинскую границу. (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Гражданин Франции сбился с маршрута и незаконно пересек украинскую границу. Он был задержан в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Француз-путешественник сбился с маршрута и незаконно пересек украинскую границу", - сообщили в ГНСУ.

Фото: француз-путешественник незаконно пересек украинскую границу (t.me/DPSUkr)

По их данным, французский гражданин, потеряв ориентир, заплыл в акваторию порта "Рени" во время своего 51-дневного путешествия.

Пограничники составили на иностранца документы об админпроизводстве. Позже в порядке реадмиссии его переправят румынской стороне.

"Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста!" - добавили в службе.

Напомним, вчера мы сообщали, что правоохранители в Волынской области обнаружили мужчину, который хотел нелегально скрыться в Польше. Его нашли в кабине дальнобойщика в постели.

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