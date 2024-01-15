Збиття російських літаків А-50 та Іл-22 може відтермінувати ракетні обстріли, - Гуменюк

"Фіксуємо збиття двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти", - зазначила полковник.

Речниця пояснила, що літак А-50 слугував фактично "очима" противника, адже за допомогою "саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність", окупанти спостерігали за територією України, і літак здійснював "наведення потужних ракетних ударів".

"І саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження", - сказала Гуменюк.

Збиття літаків А-50 та Іл-22 РФ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони повідомляло, що ввечері 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пізніше вдень речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російський літак Іл-22, який було збито українськими військовими 14 січня над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню.

Також зазначимо, що у РФ може бути 9 одиниць А-50, але не всі вони є боєздатні.

Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.