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Збиття Іл-76 під Бєлгородом - це робота ЗСУ, - джерела

Фото: у Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у Силах оборони.

За словами співрозмовника, цей військово-транспортний літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300. А, як відомо, саме з цих комплексів росіяни часто бють по Харкову та області.

 

 

Що відомо про збиття Іл-76 у Бєлгородській області

Нагадаємо, спочатку про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Корочанському районі Бєлгородській області повідомили російські Telegram-канали.

Зауважимо, що до інциденту в Бєлгородській області лунали сирени через "ракетну небезпеку".

Після в мережі з'явилися кадри падіння літака. Відразу після цього стався вибух та спалахнуло велике полум'я.

 
Фото: перші кадри з місця падіння російського Іл-76 росЗМІ)

Місцева влада першочергово лише заявила про надзвичайну подію в Корочанському районі. Але згодом російські пабліки написали, що на борту буцімто перебувало 63 особи і всі вони загинули. 

Своєю чергою терористичне Міноборони РФ висунуло свою заяву. Там визнають, що літак впав, але висувають свою "версію". Мовляв, "на борту перебували 65 полонених українських військовослужбовців", а також шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Іл-76

Іл-76 - це радянський і російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати ці літаки почали ще у 1975 році. Іл-76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

Згідно з відкритих джерел, цей літак здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань до 4,2 тисячі км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год. Екіпаж становить 6-7 осіб.

Не перше знищення Іл-76

Нагадаємо, раніше українська сторона проводила операції щодо знищення російських військово-транспортних літаків Іл-76. Так, влітку минулого року на аеродромі у Пскові повністю було знищено два таких борти, а ще два отримали серйозні пошкодження.

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Бєлгородська областьИЛ-76