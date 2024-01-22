Збиття А-50 та Іл-22: Ігнат пояснив, наскільки втрата пілотів стала критичною для РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Я вже теж дивився в їхніх пабліках "вечного полета, братья" рубрику, де некрологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери. Я навіть здивувався, якщо чесно, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків. І будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вишу, в якому навчають 5 років. Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум 2 роки, на жаль, у бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені", - розповів він.

Спікер зазначив, що таким чином це дійсно може створювати певні незручності, певні проблеми для окупантів.

"Але я вам так скажу, що ті, скажімо так, непоодинокі екіпажі для цих літаків, їх є на кожний літак по 2 щонайменше. Така практика у всьому світі. Літаків у них стало менше, екіпажу теж менше. Ну і від цього безумовно і нам стало краще, їхні спроможності дещо зменшилися", - констатував Ігнат.

Водночас, він нагадав, що новий російський літак А-50 знову невдовзі з'явився в акваторії Азовського моря, "але не підлітав він уже так близько".

"А чим ближче він підлітає до нашого узбережжя, тим далі може проводити радіолокаційну розвідку в повітряному просторі нашої держави. Тому вже так не наважується і це добре", - каже Ігнат.

При цьому, як констатував Ігнат, новий А-50, який замінив збитий, зовсім не новий технічно, "це просто інший, от і все".

"В них є кілька тих бортів. Скажімо, одиниці. Ми не говоримо про десятки. Мова йшла про вісім, мова йшла про п'ять справних модернізованих. Різні дані. Але от приблизно така кількість. Якщо це п'ять, то вже мінус один і це чотири. Це умовно кажучи. Тому на його місце прилетів інший. Інколи А-50 одночасно виконували завдання і по 3 на підступах до нашої держави: на півночі, сході та півдні. Буває і по 2. Літають вони разом із тим Іл-22, який є повітряним командним пунктом і теж отримує інформацію з того ж таки А-50 для управління військами", - розповів спікер.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Докладніше про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.